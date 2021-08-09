新北市9日新增1例本土確診案例，新北市長侯友宜表示，疫情持續穩定往下走，10日起開放高中以下學校暑期實體活動，以校內學生為限，需固定座位、成員，並以半天為原則，人數必須降載為全校三分之一，師資也必須施打疫苗滿14天為優先，否則要持3天內快篩或PCR陰性證明。

侯友宜說，暑假實體活動必須全程戴口罩、落實消毒、實聯制、測量體溫、維持通風與社交距離等，若出現1名確診案例，將全校停課。

侯友宜也說，10日也同步開放學校體育團隊訓練，同樣工作人員必須施打疫苗14天以上或提篩檢陰性證明，室內20、室外40人為上限，訓練時間不超過3小時，1人確診即停止練習，全校徹底清消。

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