彰化一名蕭姓男子將車輛借給一名郭姓女性友人，行經台1線時以時速132公里被測試照相拍照，被警方依違反道路交通管理事件通知單逕行舉發，但蕭男不滿提起行政訴訟，表示已善盡車主責任提醒勿違規，但法官認為，汽車「所有人」對汽車供何人使用需篩選控制，且規定是要吊扣「違規汽車」牌照，原告訴請撤銷為無理由，應予駁回。

判決書指，去年11月晚間8點郭女駕駛蕭男所持有的自小客車，行經台1線南下194.496公里處，花壇中山路靠近全興工業，被固定雷達測速照相儀器測定行速132公里，限速70公里來講等於超速高達62公里，遭警方開單後蕭男不服，提起行政訴訟。

蕭男認為，有人已經遭處罰，為何還要吊扣他的汽車牌照，按行政法一事不二罰原則，已經有雙罰不合理的情形，法規是指駕駛自己車輛可吊扣車牌，但他車輛是借給友人，且有叮嚀勿違規超速等，已經善盡車主責任與義務。

判決書指出，道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定，對汽車駕駛人行車速度超過規定最高時速60公里之違規行為處以罰鍰及當場禁止其駕駛，同條第4項前段則是規定吊扣汽車所有人汽車牌照3個月之併罰規定，前者係對「駕駛人」超速違規之裁罰，後者是對汽車「所有人」課予對汽車使用方式、用途、供何人使用等加以篩選控制、監督管理之行政法上義務。

法官審酌，認為原告雖非駕駛人，但系爭車輛既登記為原告所有，原告自負有監督管理系爭車輛使用人駕駛系爭車輛時遵守道路交通管理規範之義務，而兩者規範目的不同，行政罰的處罰種類也不相同，因此無違反一事不二罰的問題，應予駁回。