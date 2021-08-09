鹿港鎮公所為鎮立幼兒園添購7輛嶄新娃娃車，8月中開課就可正式上路為小朋友服務、載送上下學。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（左）親自關心鎮立幼兒園幼兒專用車清潔消毒情形。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所為鎮立幼兒園添購7輛嶄新娃娃車。（謝瓊雲攝）

公立幼兒園即將陸續開學開課了，鹿港鎮立幼兒園今年娃娃車汰舊換新，公所新購7輛嶄新娃娃車將正式上路，鹿港鎮長許志宏說，希望讓每位小朋友都可以搭新車上放學，有更安全、便利、舒適的乘車空間。

為保障幼童的行車安全，教育部對於幼兒園接送小朋友的娃娃車有嚴格規範，其中規定幼兒園幼童專用車之車齡，不得逾出廠十年，出廠年限逾十年者，應予汰換。

許志宏表示，鹿港鎮立幼兒園辦學認真，目前約招收373名幼兒就學，其中搭乘娃娃車的有225人，由7輛娃娃車依不同路線載送。上一批鹿港鎮立幼兒園娃娃車，是10年前所購置的，依照規定已達使用年限須予以汰換，鎮公所向教育部申請獲250餘萬元經費補助，另外自籌380多萬元，新購7輛娃娃車。

七輛全新的娃娃車，車內配備倒車雷達及警示音、盲區偵測警示系統、後視鏡型倒車影相顯示，還有安裝車輛前、車內的行車記錄器等，十分齊全完備。

許志宏強調，COVID-19病毒入侵台灣以來，鎮幼就非常重視防疫工作，娃娃車每天都經過清潔、消毒才上路，新購娃娃車也是把消毒作為首要工作。汰換下來的7輛舊有幼童專用車，1輛將移撥公管所，作為公務車使用，剩餘6輛將辦理拍賣事宜，以充裕鎮庫。