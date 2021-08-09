因夯劇《Penthouse上流戰爭》人氣再創高峰的韓國女星金素妍，40歲仍保養得宜，日前更受邀擔任內衣品牌代言人，她也在社群曬出多張性感美照，完全看不出歲月痕跡，火辣身材令人驚艷不已。

金素妍曬出多張替內衣品牌拍攝的寫真照，換上黑色、膚色、蕾絲BRA的她，雖然身材纖細、小腹平坦，但上圍卻相當有料，完美好身材根本看不出40歲，加上凍齡精緻臉蛋，優雅中又不失女人味，讓網友看了都羨慕不已。

金素妍身材相當火辣。(圖／翻攝自slim9官方IG)

其實身高167公分的金素妍，身材比例完全不輸模特兒，尤其她的S火辣曲線和一雙大長腿，讓她每次穿緊身洋裝時，完全看不出一絲贅肉。而她在《上流戰爭》飾演做盡壞事的千瑞珍，也讓她事業再創高峰，被封為最美惡女。

不過其實她私下個性和劇中角色個性差很大，平時說話輕聲細語，還很容易害羞，連老公李尚禹也透露，當初就是看到金素妍可愛溫柔的一面，才對她展開追求的，而她在老公面前也非常會撒嬌，時常露出小女人的嬌羞神情。

之前金素妍上韓綜《Running Man》，也完全顛覆惡女形象，私底下非常搞笑的她，經常在別人說話時，給予浮誇反應，被封「反應女王」，加上開她玩笑她也不生氣，超好性格引起韓網熱議。