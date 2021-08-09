面對國民黨積弱，中廣董事長趙少康提出「戰鬥藍」訴求，立即獲得廣大民眾以及黨內同志支持。近期國民黨主席選戰開打，包括現任國民黨主席江啟臣、前任朱主席也都認同「戰鬥藍」理念，對此，趙少康表示樂觀其成。

朱立倫今天表示，未來大家都是戰鬥藍，國民黨要更有戰鬥力，跟主席選舉沒有任何關係。趙少康透露，朱在上周一宣布選黨主席前一日的周日晚上約趙見面，當時朱已經主動提到對趙的戰鬥藍主張非常認同，會一起努力提升國民黨的戰鬥力。朱也認同趙曾經告訴他的，國民黨要執政，大家要一起奮鬥才有機會發揮群體力量，不執政，不管任何人什麼都沒有。相同的話，趙也跟江講過。

對於最近江陣營強打「戰鬥藍」，是呼應趙的主張，趙少康認為，大家都認同戰鬥藍，願意向戰鬥藍靠攏，是好事。不只江主席，其實最近包括北市議員羅智強、王鴻薇、徐巧芯、高市議員李眉蓁等近20位國民黨北高市議員都已經加入戰鬥藍行列，「我都樂觀其成。」

此外，趙跟朱會面時，趙提到要用社群媒體line改造國民黨組織，扁平化、柔性化、內造化，使黨員意見能迅速上達，朱表示完全支持，會放到政見，未來一定會做。相信江也同樣贊成。

趙少康表示，在民進黨施政不力，讓人民飽受缺電、淹水、沒疫苗、紓困慢等痛苦，改革國民黨、用戰鬥藍贏回執政權是大家一致的目標，歡迎有志者一起加入「我是戰鬥藍」。