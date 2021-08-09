《華爾街日報》周日報導，美國電動車大廠特斯拉已經通知其內華達州電池工廠員工，自周一開始，無論是否已接種新冠疫苗或是否已完整接種，在室內都必須戴上口罩。

報導援引消息人士指出，特斯拉先前要求內華達州里諾市（Reno）廠區的員工如果不接種疫苗，就要戴上口罩；但如果接種了疫苖，就可以免除口罩。

Delta變種病毒快速擴散，促使美國疾病管控與預防中心（CDC）改變防疫政策，建議即使是已完整接種疫苗的人在室內也應該戴上口罩。

之前由於疫苖接種取得成效且疫情大幅降溫，CDC在5月宣布已完整接種疫苗的美國人，在大部分情況下都不需要在室內戴口罩。

在CDC發布新指引後，已有許多美國企業和機關宣布室內必須戴口罩，現在傳出特斯拉也下達了口罩令。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

此外，美國有多家知名企業已要求員工接種疫苖，而在拜登政府宣布所有聯邦人員都必須出示疫苖接種證明，否則就得定期接受病毒檢測和遵守口罩和差旅等防疫規定後，已有更多企業表態跟進。谷歌、臉書、迪士尼、沃爾瑪、微軟、網飛、優步、泰森食品、高盛、摩根士丹利和美高梅國際酒店集團等重量級美國企業，均已要求員工接種疫苖。聯合航空也已通知員工必須在10月25日以前，或在FDA授予其中一種新冠疫苗完全授權後5周內完整接種疫苖。

特斯拉是否將進一步要求員工打疫苖，仍有待觀察。

美國國家過敏及傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，他對美國食藥管理局（FDA）可能在本月底前批准新冠病毒疫苗的「完全使用授權」充滿希望，而這勢必將激發民間，以及學校和大學強制接種疫苗的浪潮。