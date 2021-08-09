系微(6231)今日宣布其旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS解決方案支援Framework筆記型電腦，為一款採用模組化元件設計，能讓消費者自行組裝、升級、客製及維修輕薄筆電新品。

Framework筆電透過運用InsydeH2O解決方案對硬體平台及韌體功能的完整支援，啟用最新Intel第11代Core處理器、高達64GB DDR4 RAM以及高速的Gen4 NVMe儲存裝置於Windows 10及Linux作業系統。系微UEFI韌體解決方案協助Framework開發擴充卡系統，提供4個插槽讓使用者可自行選擇及更換所需的擴充卡，包括USB-C、USB-A、HDMI、DisplayPort、MicroSD等不同規格的連接埠介面。

除此之外，該產品具備Intel主動管理技術(Intel AMT)能為平台提供遠端管理能力，以及藉由InsydeH2O支援最新安全功能，包括安全啟動、TPM 2.0、Intel Boot Guard和Intel TXT，以強化Framework平台安全性。