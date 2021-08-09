一名有公共危險前科的湯姓男子今(9日)下午2點闖入台中市台灣大道國泰世華銀行內，不顧銀行內人潮眾多，當場舉揮舞刀子，並企圖挾持一名陳姓女行員，當場高喊「搶劫！」並要求拿出30萬元，嚇得民眾與行員紛紛閃避，但楊男卻沒有動作，行員見狀立刻按下警鈴，轄區第六分局員警獲報立刻前往現場，但楊男卻表示說想要吃牢飯，目前警方已將楊男子帶回回偵訊，釐清身分及犯案動機。

男持刀闖台中國泰世華銀行喊搶劫，遭警壓制辯「想吃牢飯」。(中時資料庫)

據了解，今日下午一名48歲湯姓男子持美工刀跑進台中市西屯區國泰世華銀行，佯稱欲辦理開戶，隨即取出隨身攜帶之美工刀，挾持陳姓女行員稱要「30萬元及想要坐牢」。

六分局員警獲報後隨即趕往現場，當場查獲犯嫌到案，全案帶返偵辦，依強盜未遂罪移送地檢署偵辦。

持美工刀想行搶銀行的湯姓男子，今日下午依強盜未遂罪移送台中地檢署偵辦。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局何安所副所長林威閎表示，今日下午2點多，台灣大道上的台中國泰世華銀行中港分行，有一名男子持美工刀進入銀行，員警獲報迅速抵達現場制伏該名男子，前後大概花了7分鐘的時間。

台中市警察局第六分局何安所副所長林威閎表示，員警獲報迅速抵達現場制伏該名男子，前後大概花了7分鐘的時間。（盧金足攝）

警方指出，該名男子進入銀行後，先向行員佯稱要銀行開戶，待行員轉身時，持隨身攜帶的美工刀挾持行員，經員警勸說之後沒有抵抗，行員也幸好沒有受傷。

犯嫌落網後辯稱「犯案是吃牢飯」，是否與來近來疫情嚴峻，生計發生困難或欠卡債才鋌而走險？警方表示，初步了解犯嫌精神狀況正常，並非有經濟問題，詳細犯案原因，還要進一步調查釐清。