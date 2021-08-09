美國紐約州檢察長發布報告直指州長古莫（Andrew Cuomo）性騷11名女性之後，古莫一名高階幕僚今天因涉嫌掩蓋遞出辭呈。

州檢察長的報告點名古莫秘書戴羅沙（Melissa DeRosa）試圖隱瞞古莫的行為，還對其中一名指控者做出報復行為。在3日公布的168頁報告中，戴羅沙的名字被提到187次。

戴羅沙今天表示：「不論是在情感上或是精神上，過去這2年對我而言都是充滿試煉的2年。能有此機會與這些有才幹的同事共為州政努力，我將永遠心懷感激。」

報告指稱古莫對這11名女性做出猥褻、親吻動作或語帶挑逗，違反法律，州檢察官因此展開刑事調查，也重新掀起要求古莫辭職或認為他應遭彈劾的聲浪。

包括總統拜登在內，許多民主黨同志都呼籲古莫辭職，儘管古莫至今仍堅不辭職，他可能很快就會面臨州議員的彈劾，遭到免職下台。

紐約州眾議會（New York State Assembly）司法委員會（Judiciary Committee）已排定明天上午開會，處理彈劾程序。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100809