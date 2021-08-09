台灣生育率、死亡率雙低，國發會預估，台灣4年後將正式進入超高齡社會，預期未來長期照顧的需求勢必增加；壽險公司警示，從壽險公會長照險概況統計，國內長照險的滲透率不到4％，不僅相國人整體保險滲透率超過17％有顯著落差，也跟不上衛生福利部推估，台灣每年增加長照服務使用人數2至5萬人的成長速度。

南山人壽呼籲，國人應正視未來長壽時代的風險，即早思考如何轉嫁因老化、罹病或發生意外時，導致失能、失智狀態的風險；南山人壽建議，政府長照2.0的實物服務給付可視為基礎保障，進一步應再透過商業保險如長照、失智險等來彌補保障不足的部分。

投保長照險，壽險公司建議從幾方面著手，首先，長照險保障範圍，不論因疾病、傷害、體質衰弱、認知障礙等不同原因，均應保障範圍內；其次，評量標準要明確，長照狀態主要是由醫生依據巴氏量表、臨床失智量表等判定，日常生活自理能力持續存有等三項(含)以上的障礙，或失智達到中度(含)以上者，評量標準明確，才能依標準啟動長照理賠。