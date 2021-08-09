高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科主任黃釧峰。（黃釧峰提供）

肝癌居全國主要癌症死因第2名，每年導致約7700人死亡，佔所有癌症死亡人數的15.5％，醫師表示，肝臟沒有神經，等到身體出現黃疸或腹部不適症狀，多半已是癌症晚期，但晚期不等於末期，近幾年肝癌治療也有突破性的進展，像是免疫與標靶藥物的組合療法，可幫助病友延命，為肝癌患者帶來曙光。

根據國民健康署資料，大約8成的肝癌是由B、C肝炎所引起，其他原因如脂肪性肝炎或酒精性肝炎所引起者則占2成；另有相關研究數據顯示，亞洲地區脂肪肝的盛行率為2至3成％，因脂肪肝引起的慢性肝炎每1000人年中，約1.8名會因為脂肪肝炎演變成肝癌。

經典卡通《膽小狗英雄》中「茉莉兒」的英國籍配音員西亞懷特(Thea White)，近日也因肝癌逝世，享壽81歲。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科主任黃釧峰表示，雖然脂肪肝引發肝癌的關聯，可能因患者本身是B肝帶原者、感染過肝炎等因素干擾，但仍不能排除脂肪肝炎可能間接演變成肝硬化導致肝癌的可能性。只要肝臟發炎，肝就可能纖維化、出現硬化，最後朝肝癌方向發展，非酒精性脂肪肝炎與病毒性肝炎類似，也可能跳過肝硬化階段直接產生肝癌。

黃釧峰指出，由於肝臟沒有神經，不容易有疼痛感，當肝臟長出腫瘤時，一般人也不易發覺，國內肝癌患者超過6成發現時，已經是中期到晚期階段。面對晚期肝癌，臨床多半採取標靶藥物或免疫藥物治療。然而，肝癌使用傳統標靶藥物的反應率並不突出，腫瘤可順利明顯縮小甚至消失的比率約1成。

不過根據臨床研究顯示，晚期肝癌病友確診後立刻使用免疫治療合併抗血管新生標靶，腫瘤治療反應率可提升到3成，且約1成患者有機會達到腫瘤完全消失的狀態。

黃釧峰說，免疫與抗血管新生標靶的組合療法，不僅是治療反應率佳，對肝癌病友來說，也能大幅度改善生活品質，承受相較傳統標靶藥物較小的副作用，逐漸成為肝癌治療的新趨勢。

他強調，任何先進的治療方法，都比不上預防疾病的重要性，當發現有脂肪肝現象時，應遵囑醫生叮嚀，定期回診、追蹤，同時也要改善飲食規劃、規律運動。