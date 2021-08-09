台南市的夾娃娃機店約8、900家，自從三級警戒後，業者配合停業，加上紓困無門，儘管長達2個多月沒有收入，但租金、機台、機械損耗及人事開銷卻仍持續支出，不少業者苦不堪言。隨著中央流行疫情指揮中心解禁，市府9日也宣布，將從今天起有條件開放，一旦違反相關防疫措施，最重將要求歇業1個星期。

市長黃偉哲認為，鑑於夾娃娃機店多數都沒有管理人員在現場，容易引發群聚進而傳播病毒，市府對任何可能的防疫破口都要設法阻絕，因此開放後也將要求業者，確實依照防疫指引合法營業，市府也會加強查察。

市府經發局表示，自動選物販賣機（俗稱夾娃娃機）的基本防疫措施，應進行出入口及總量管制，營業場所也需符合每2.25平方公尺1人的規定；消費者需全程戴口罩、實聯制、保持社交距離；現場需提供體溫量測、酒精消毒及拋棄式手套等設備；機具每4小時、環境每8小時至少清潔消毒1次，並備紀錄表查核。

此外，入口處需有專人管理，但因不少業者都反映，一旦如此將無法營業，因此如果無人管理，業者需先送防疫計畫向經發局申請，經核准後才能營業。至於防疫計畫的內容，應有：裝設遠端監視、廣播等管理系統；配合防疫，管理人員需於1小時內抵達，且現場提供管理人員姓名及電話。

經發局更強調，除要求業者落實防疫措施，也希望消費者遵守防疫規範，市府將要求業者提供監視畫面抽查，對違反防疫規範的人，將依《傳染病防治法》相關規定裁罰，最重甚至要求業者歇業1周。

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