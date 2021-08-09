高市副議長陸淑美（左）今也結合民間企業再「加碼」，緊急採購短缺嚴重的民生必需品，送愛到原鄉。市長陳其邁（右）對於民間發揮愛心，展現人溺己溺的精神亦備加讚揚。（柯宗緯翻攝）

高市議會國民黨團、無黨團結聯盟今天聯手送物資到原鄉，副議長陸淑美今也結合民間企業再「加碼」，緊急採購短缺嚴重的民生必需品，送愛到原鄉，展獻高度行動力。市長陳其邁正好在議會備詢，他對於民間發揮愛心，展現人溺己溺的精神亦備加讚揚。

高雄山區的原住民村落受近日大雨襲擊，斷橋毀路、土石串流，陸淑美得知原鄉存糧物資所剩不多，急需支援，立即號召議員及民間企業友人共襄盛舉，購買大批日常生活物資，分別交由議員陳幸富、賴文德及前議員唐惠美攜回轉送族人。

大雨災情中，民間愛心源源不絕，除了不具名的民間企業外，還包括國民黨籍議員蔡金晏、李眉蓁、黃香菽、鍾易仲、李亞築、蔡武宏，以及無黨團結聯盟議員朱信強、李順進、陳善慧等，大家紛紛慷慨捐輸，針對原鄉需求進行緊急採購。

除選購米、油、肉鬆罐頭等食品及衛生紙等用品外，還特別貼心選購適合不同年紀用的奶粉、口罩、紙尿褲等，希望在回復到日常生活前的這階段，原鄉居民能在大家的關心下早日安度難關。