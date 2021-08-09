總統蔡英文今9日下午來到嘉義縣新港鄉視察溫室空心菜受災情況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

總統蔡英文今9日下午來到嘉義縣新港鄉視察溫室空心菜受災情況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

溫室空心菜園經過豪雨肆虐，不只菜都爛掉，土壤也受到影響。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

總統蔡英文今9日下午來到嘉義縣新港鄉視察溫室空心菜受災情況，聽到農民異口同聲說受豪雨影響大，表示她心裡有點擔心，但政府會跟大家站在一起，有困難會盡力幫忙，且此次農委會因應處理動作很快，希望能讓農民盡快領到補助、補償，至於清園、復耕，相信農委會做到最好，讓蔬果生產盡快到位，在最短時間內恢復生產。

蔡英文下午在農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及地方農會、青農陪同下，前往溫室實地了解空心菜損害狀況，蔡英文不忘替農民加油打氣，表示原本以為大家會有點沮喪，看到大家還很樂觀，「我就放心了」，重申政府會跟大家在站在一起。

陳吉仲向蔡英文報告時指出，這次災損依照總統指示，不只要從速，也簡化申請流程，不要讓勘災程序拉太長而影響農民復耕，因經過水災的溫室復建比颱風、寒害更麻煩，後續需要清園，所以接下來農委會所屬的農試所會配合地方農會，全力輔導農民，並拜託總統指示經濟部，加強主要農業生產區溫網室的排水區域治理。

蔡英文說，這次災害不是現在看的數字，相信未來幾天數字會持續增加，尤其看到現場農民的反應，「我心理有點擔心」，政府會跟大家站在一起，並肯定陳吉仲這幾天在各農業區走動，馬上做出因應決策，向農民喊話不用擔心，農委會會盡快把所需要的補助和補償發出來。

至於清農園和復耕，蔡英文相信農委會會盡全力協助，讓蔬果生產快速到位，把水災影響降到最低，至於農民和翁章梁反映的農水路排水整治，會告訴經濟部要處理。