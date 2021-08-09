台南沿海北門區9日清晨連3小時累積降雨量破百毫米，多處地區發生淹水。（吳朝立提供／張毓翎台南傳真）

台南沿海北門區9日清晨連3小時累積降雨量破百毫米，多處地區發生淹水。（吳朝立提供／張毓翎台南傳真）

台南沿海北門區9日清晨連3小時累積降雨量破百毫米，多處地區發生淹水。（吳朝立提供／張毓翎台南傳真）

受西南氣流影響，台南沿海北門、將軍區9日清晨連3小時累積降雨量破百毫米，降雨量全國居冠，「短短20分鐘，水就淹上來了！」慈安里長陳錦文說，水來得又快又急，居民在睡夢中驚醒，發現屋子竟然淹水，有家戶整晚忙著拚命掃水不敢睡，即使各處積水在上午11點前都消退，大家擔心晚上再發生「挫咧等」。

陳錦文說，這幾天他晚上都在抽水站待命，監控抽水機24小時運作，今天凌晨3點多突然接到一堆里民打電話來要他查看抽水機是否運轉，他心想抽水機都持續運作，到底發生什麼事？後來他走到門外，才驚見路上一片汪洋，趕緊連絡相關單位。

北門區長吳朝立說，主要積淹水處包含慈安里、三光里，這2個里原先預布4部抽水機，但因最多只能應付每小時35毫米降雨量，而今天清晨每小時降雨量就達55毫米，導致雨水宣洩不及，水利局緊急調派2部抽水機支應，各處淹水大多10點前消退，淹水情形最嚴重的東龍宮，約在11點水也退去。

另外，將軍區長沙、平沙、玉山、廣山及將軍等5里，清晨也傳出積淹水10至30公分深，許多戶的住家泡水。將軍區長洪聰發說，這次積淹水主要因急降雨和農田嚴重積水溢出路面，廣山里因有滯洪池，所以水大約9點前就退去，其他地區也都在雨稍緩後，水慢慢排出。