受大盤下跌市場買氣觀望，儒鴻(1476)今股價失守600元大關。儒鴻7月營收34.65億元，年增26.7%；累計營收214.7億元，年增51%，儒鴻明天將舉行線上法說會。

儒鴻今年第2季財報表現亮眼，稅後純益達15.24億元，較去年同期大幅成長114%，季增12.3%，為單季獲利歷史次高，僅次於去年第4季旺季寫下的15.94億元。今年2Q EPS為5.56元。上半年稅後純益28.82億元，EPS達10.51元。

儒鴻第2季毛利率為27.91%，較去年同期增加0.73個百分點，但較今年第1季減少0.73個百分點，主因為今年以來棉花、加工絲等上游原料價格大漲，加上海運缺艙運價大漲，成本上揚，不過儒鴻對於成本控管能力佳，使毛利率的波動都在1個百分點之內。

展望下半年，公司重申，下半年是傳統旺季，訂單沒有問題，惟越南疫情升溫，生產端短期略受影響，訂單沒有消失只是遞延。