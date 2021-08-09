晶華(2707)國際酒店集團董事會通過2021年第二季財報，受三級警戒餐飲內用暫停衝擊，第二季本業營運首見虧損，但業外收益挹注帶動整體獲利逆勢年增近3成，每股盈餘（EPS）0.87元。合計上半年歸屬母公司稅後淨利3.79億元、年增達61.07％，每股盈餘2.98元。

晶華第二季合併營收10.26億元，季減33.62％、仍年增1.51％。但毛利率16.06％、營益率負1.82％雙創新低，本業營運首見虧損。所幸在業外收益季增77.16％、年增32.43％挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.1億元，雖季減58.7％、仍年增達26.37％，每股盈餘0.87元。

合計晶華上半年合併營收25.72億元、年增8.46％。毛利率25.83％、營益率11.01％，較去年同期24.62％、8.9％谷底回升。配合業外收益年增64.19％挹注，歸屬母公司稅後淨利3.79億元、年增達61.07％，每股盈餘2.98元，自去年同期近22年同期低點回升。

晶華第二季本業雖受三級警戒衝擊而虧損，但受惠收回海外應收帳款、認列部分政府補助收益挹注，業外收益增加使整體獲利較去年同期逆增。上半年與去年同期相比，業外匯兌收益增加約0.43億元、金融資產帳面價值增加0.13億元，並收回應收帳款0.22億元。

同時，晶華旗下台南晶英酒店及多家子公司的上半年獲利亦優於去年同期。其中，達美樂披薩0.64億元、年增達50.65％，Silks International為0.32億元、年增達42.26倍，晶華公寓大廈管理0.13億元、年增達88.6％，Silks Global為0.63億元、年增27.8％。

晶華表示，去年2月後疫情爆發實施邊境管制，境外旅客斷炊導致營運受影響。今年1～5月初疫情較去年同期穩定，加上春節連價國旅需求暢旺，使營運逐漸回穩。惟5月中後台灣爆發社區感染，疫情三級警戒禁止國旅及餐廳內用，對營運造成嚴重衝擊。

面對疫情高壓，晶華以穩健踏實的經營能力、靈活多元的行銷方案及嚴謹確實的防疫措施，穩定集團整體營運表現。台北晶華酒店迅速推出全新外帶外送服務平台開源搶市，加上端午連假節慶商機及電商網購平台合作的營收挹注，使6月餐飲業績仍達原營收的5成以上。

隨著全台疫苗覆蓋率提升、疫情警戒降至二級，雙北餐廳8月初重新開放內用，有助營運動能逐步回溫。因應防疫成為生活新常態，台北晶華酒店啟動「防疫2.0計畫」，後續將遵守中央及市府防疫規範，並參考美國CDC建議，導入更高規格的防疫硬體設備與軟體服務。

展望後市，晶華預期除了暑假及父親節檔期，後續到來的七夕及中秋節亦有用餐及送禮商機，有助於挹注住房及餐飲營收表現。集團美食外帶外送平台除持續推出各式快閃優惠，亦提早推廣月餅禮盒預購，鎖定各大企業送禮市場，盼增添營運回溫動能。

此外，晶華旗下籌建已久的捷絲旅台南十鼓館，已按計畫於7月初試營運，成為集團在台第15個據點。同時，台北晶華也整合集團旗下5家晶英酒店資源，推出可分時、分地、自由安排行程的「晶采雙城假期」優惠住房專案，搶攻降級微解封後旅宿商機。

海外市場方面，晶華與攜手洲際酒店集團（IHG）拓展麗晶（Regent）酒店品牌版圖，越南富國島麗晶酒店預計第四季開幕，印尼峇里島、馬來西亞吉隆坡、四川成都及海南三亞的麗晶據點亦積極籌畫中，準備迎接全球解封後的旅遊潮。