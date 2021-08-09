不知不覺來距離9月開學只剩半個多月，CSD中衛與與哈利波特的聯名系列，也於此時推出「魔法學院」親子口罩，除了成人款還有可愛兒童款，將於17日起開賣，讓一家大小一同踏入魔法世界。

魔法學院口罩成人款，以四大學院獸、學院代表色為題打造英倫學院風。（CSD中衛提供）

此次CSD中衛在第二波聯名中，本次主要使用白色親膚層，使整體更加清爽，並以四大學院代表色、學院獸圖騰，如以紅色、金色的獅子代表葛萊芬多、綠色、銀色代表史萊哲林等，成人款以英國學院風為主，兒童款則以Q版巫師袍、分類帽等魔法元素，耳繩部分則以業界首創的雙色耳繩增加質感，外盒方面採用魔法櫃造型，封套印上神秘魔法文字，內盒延續四大學院的主題色，以燙金及浮雕技術增加美觀性。

魔法學院口罩兒童款套組。（CSD中衛提供）

魔法學院兒童款，主要以Q版巫師袍、分類帽打造可愛感。（CSD中衛提供）

「哈利波特學院款口罩」將於17日起開賣，每一學院單獨成盒每盒 10 片，為方便粉絲一次收集四大學

院口罩，特地推出套組，一組四盒，共 40 片，售價 600 元。首波將於 momo、PChome、YAHOO、博客來及蝦皮購物等電商平台正式上市第二波實體將於丁丁藥局、松本清、康是美、HOLA 特力和樂、台中分子藥局、屈臣氏、日藥本舖、寶雅、特美事等通路販售，詳細販售訊息可關注中衛官方臉書粉絲團。