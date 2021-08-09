新北市觀旅局長張愛晶轉任新聞局長。（新北市政府提供）

新北市新聞局長蔣志薇前年1月受新北市長侯友宜邀約執掌新聞局，歷練2年8月，侯今宣布，蔣志薇將轉任觀旅局局長，將接下承辦新北歡樂耶誕城的重任，今年4月才接任觀旅局長的TVBS新聞台前主播張愛晶，則接任新聞局長，人事令將於11日生效。

43歲的蔣志薇有輔大新聞系、英國西敏寺大學新聞系碩士學歷，歷任TVBS政治中心記者、中華民國建國一百年基金會副執行長、聯合報影音處政治中心副主任、彭博商業周刊中文版台灣營運總監、雪豹科技副總經理、台灣紫牛創業協會理事長、萬里雲科技策略長。

42歲的張愛晶有國立中山大學傳播管理研究所碩士、私立東吳大學中國文學系學士學歷，歷任TVBS新聞台專任主播、TVBS新聞台兼任主播、實踐大學兼任講師、TVBS-N記者、東森新聞記者。

至於今年的新北歡樂耶誕辦還是不辦？新北市觀旅局目前已擬定多套劇本應變，後續將視疫情狀況決定。