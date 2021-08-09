37歲台劇女神白家綺2018年梅開二度，帶著2個女兒嫁給小她5歲的演員吳東諺，夫妻婚後生下一對兒女，身為四寶媽咪的白家綺，產後仍擁有俏麗顏值和前凸後翹的好身材，而她昨（8日）則曬出和女兒同穿熱褲照，白家綺豪曬美腿，而她和女兒同框，也引發網驚呼根本三姊妹。

照片中，白家綺和一對女兒都穿亮色系T恤和牛仔熱褲，母女穿搭簡單有型，白家綺身旁的2女兒遺傳媽咪的俏麗基因，身材和美腿都相當纖細，白家綺稱母女三人是「偽三姊妹」，網友也被白家綺的美貌和好身材給驚呆，她一雙美腿又細又長，白家綺看起來完全不像媽咪，高顏值的她和女兒看起來根本是三姊妹。

白家綺和女兒的同框照引發網一片好評「沒注意裡面中間是綺綺！保養得真美！好個三姊妹！」、「遺傳媽媽的基因很漂亮」、「兩個女兒和媽媽一樣都是長腿美女」，有人則直呼：「哇嗚...好像3姐妹喔，有啦...中間那個，還是，看得出來，是姐姐啦」，還釣出白家綺回應：「是老大姐」。

其實白家綺在今年3月才生下第四胎女兒「小朵拉」，白家綺產後一度因雙下巴見客，引發外界討論，不過她坐完月子後，就火速瘦回少女身材，白家綺事後也坦言，她懷第4胎共胖了15公斤，不過她5月產後復出時，就豪鏟13公斤，白家綺瘦出瓜子臉、纖細小蠻腰，絕佳狀態更是讓外界全看傻眼。