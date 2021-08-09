總統府提供

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蔡英文總統今天前往嘉義視察葉菜類損失情況，農委會主委陳吉仲表示，目前已公告彰化以南列入災區，農民可申報補助和貸款，明年四月前免付利息。蔡英文也表示，政府會很快把補償金發出去讓農民盡速復耕，也會要求經濟部對糧食生產區加強排水，避免影響生產。

農委會主委陳吉仲今天陪同蔡英文前往嘉義和雲林等地勘災，根據農委會的統計，截至目前，這波豪雨造成農業損失估計達2億4336萬元，其中農產損失金額2億3470萬元，以雲林縣損失5189萬元最嚴重，其次是嘉義縣4515萬元、台南市、屏東縣、南投縣、高雄市也損失嚴重。

陳吉仲表示，農委會今天已公告彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東為農業災區，所有農產品項都可申報損失，今天下午即可申報，由於這波豪雨從七月就開始下，中南部主要產區都受創，像是短期葉菜類、木瓜、龍眼等項目，不用勘察就知道只要浸了水就全部損失，只要申報就會快速把錢匯入，讓農民可盡快復耕。

另外，他說，復耕所需資金也可辦理低利貸款，到明年四月利息全免，等明年有了收入再還本金，陳吉仲也請蔡英文總統能協調經濟部加強生產區域的排水。

蔡英文先是詢問「大家這一次是否都有影響到？」現場農民全都舉手。她說，這一次的災害不只現在看到的數字，她相信在未來這幾天數字會持續增加，「沒關係，政府會跟大家站在一起，有困難的時候，會全力來幫忙」。

她肯定陳吉仲連日來在各縣市勘災走動，「我覺得這樣很好，馬上了解現場的情況可以馬上做決策」，這次救助方案出來非常快，公告彰化以南所有區域全品項都符合政府協助的標準，其地區域再視特殊品項狀況來做決定。

她說，這樣子農民朋友就不用擔心，這次所受到的損害，政府在經過一定程序之後，就會很快的把所需要的補助和補償發送出來。

至於農地的清理和復耕，蔡英文也表示，農委會盡全力做到最快最好，讓下一波要生產的蔬果可以快速到位，也讓這次水災的影響降到最低，她也會交待經濟部在主要的糧食生產區的排水問題要特別來處理，避免影響我們的糧食和蔬果的生產。

她強調，當前挑戰很多，除了現在面臨疫情之外，今年上半還是百年大旱，七、八月卻有水災，政府會依照現在的規劃補強，並要農民們「繼續加油，我們跟大家站在一起」。