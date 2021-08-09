買菜太專心？中市大里一位婦人日前帶著4歲兒子，前往塗城路買菜，不料卻讓兒子走失了，中市警局霧峰分局成功派出所員警，也接獲路人報案，指一男童在路上閒晃，員警帶男童回派出所，過程中，發現一位婦人在路上著急的奔跑，一問之下果然就是男童母親，幸虛驚一場，霧警成功助母子團圓。

成功派出所員警楊佩釤、簡佑軒，8日上午11時巡邏時，接獲110報案指出，1位年約3至5歲小男生獨自在大里區鳳城街附近閒晃，疑是迷路，員警到場發現該男童年僅4歲姓溫，看見警察絲毫無畏懼，亦不吵鬧、不亂跑的靜靜待在原地，但對於員警詢問，只知道自己的姓名、年齡及父親名字，自家住址則無法完整表達，員警只得先帶他回所，再慢慢查。

員警楊佩釤一路與男童聊天、逗男童開心，試圖從對話中探知小男孩住處，正當行經塗城路市場時，看見一名女子於市場內著急奔跑，好像在找什麼東西一樣，員警直覺可能在找小孩，詢問後果然正是男童母親；女子看見男童安全的坐在警車上，開心的抱起男童，一直向警方道謝，表示逛菜市場時，一不留神兒子就不見了，讓她著急的跑遍整個市場尋找男童，還好先被警察找到，快速結束這場驚魂記，讓他們能夠開開心心的返家聚餐。

霧峰分局長陳家銘呼籲大家，帶小孩出門在外一定要特別注意他們的動態，特別是年幼的孩童，對事情無法辨別好壞，對世界的花花草草也特別好奇，容易被吸引走，一不留神就會遠離家人，所以一定要將小孩緊緊地牽好；在路上若有遇到疑似走失兒童時，可撥打110請警方協助，讓警方能在最短時間內將兒童送返家，讓家屬安心。