逮到老公偷吃該如何報復？一名人妻在「靠北婚姻2.0」發文分享，意外得知結婚10年的丈夫偷吃女同事後，氣得將剁碎的朝天椒放進潤滑劑裡，惡整這對壞男女，人妻過沒多久再度發文，預想可能會發生的3種結果，第1、老公戴上套抹上潤滑衝進去，等於對方嗨到爆，第2、老公先抹潤滑再戴套於老公嗨到爆，第3、對方抹自己，等於對方嗨到爆。最後結果讓網友們嗨翻。

原PO發文如何報復老公偷吃。圖／翻攝自臉書靠北婚姻2.0）

原PO本來等著看丈夫與小三「辣翻天」好戲，豈料原先預想的3種結果都沒發生，並透露，當時老公沒戴套，直接在小三的下體擠了一坨潤滑液，便衝了進去，由於小三當時抓住空檔辦事很心急，無法在第一時間感受到辣度，導致兩人在進行途中「一起辣翻天」，原也為此PO傻眼：「居然沒戴套，真傻眼！」。

原PO無法原諒老公偷吃，已與老公在談離婚「反正我沒小孩，我也不是那種需要依賴男人的女人，我自己也有賺錢養家的能力」，最後表示，如果大家想聽更詳細的事發過程，包括「辣翻天後，如何收拾的」以及「我怎麼和他們倆對質」，等她處理完事情後，會再告訴網友們。

該篇貼文曝光後，引來不少網友替原PO加油打氣「很佩服妳的心態調整，祝福妳找到真正的幸福」、「要好好對待自己，對於心不在自己身上的人別留戀了」、「你好帥氣，所有發生這種事的家庭，都是外遇者與小三在猖狂，而原配只能受氣，你替這些原配解了一口氣」。