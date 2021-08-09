在南京疫情清零的同時，江蘇省揚州市的疫情防控形勢仍然非常嚴峻。香港文匯網報導，據江蘇省衛生健康委通報，截至8月8日24時，已從全省多個城市調派4050人支援揚州疫情處置工作。

揚州連日新增本土確診病例居高不下，8月8日新增確診病例仍然多達38例，累計報告確診病例達346例。

江蘇省衛生健康委表示，揚州市新冠肺炎疫情發生以來，該委統籌全省醫療資源，指導支援揚州市開展疫情處置工作。從無錫、徐州、常州、蘇州、南通、連雲港、淮安、鹽城、鎮江、泰州等10市抽調核酸採樣3102人、核酸檢測320人，共計3422人，支援核酸檢測設備40台、核酸檢測移動方艙10個。同時，調派省疾控中心流調專家25人，協調無錫、徐州、常州、蘇州、南通、連雲港、鹽城、鎮江、泰州9市派出流調隊員159人，共184人支援揚州市流調工作。

江蘇省衛生健康委還從揚州大學附屬醫院、蘇州大學附屬第一醫院、江蘇大學附屬醫院、南通大學附屬醫院4家醫院抽調295名醫療骨幹，組成醫療隊進駐揚州市定點醫院。另召集省級醫療救治專家22人、院感防控專家101人、消殺專家10人增援揚州。

此外，江蘇省還組建了14人的省級中醫團隊（其中，江蘇省中醫院5人、南京市中西醫結合醫院1人、無錫市4人、蘇州市4人），會同揚州市級16人的中醫醫療隊，赴定點醫院等地開展個性化辨證救治工作，對有特殊症狀如發熱、腹瀉等患者，及時採用中西醫結合手段，防止輕型患者轉重。