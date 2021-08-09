美國上周公布的就業數據意外強勁，引發對聯準會可能提前升息的擔憂，周一黃金價格跌至逾4個月新低。

當利率走升時，持有無息黃金的機會成本將隨之升高。

周一現貨金下跌1.1%，報每盎司1,744.25美元。

在亞洲市場早盤，因停損賣壓湧現，金價一度重挫4.4%，報每盎司1,684.37美元，創下3月31日以來最低價。

由於東京和新加坡休市，黃金市場交投清淡。

美國黃金期貨跌1.1%，報每盎司1,744.50美元。

Metals Focus南亞區資深研究顧問Harshal Barot表示，黃金的技術面看起來不太好，短期內可能維持負面走勢。不過，這場大流行病並沒有結束，仍會有投資人找機會進場買黃金作為避險。

美國勞工部上周五公布，7月非農就業人口經季調後增加94.3萬人，遠超出市場預估的84.5萬人，並創下去年8月以來的新高記錄。數據並顯示美國雇主持續提高薪資。

這份就業報告呼應聯準會官員此前發表的言論，稱美國就業市場強勁復甦，央行可能比預期提早縮減疫情期間實施的激勵措施。

強勁的就業數據帶動美國10年期指標公債殖利率上揚，削弱黃金作為抗通膨工具的吸引力。

上周五美國10年期指標公債殖利率上漲8個基點，報1.3053%，創下兩周新高。

聯準會可能提前於今年開始縮表，接著最快在2022年就會升息的預期升高，在周一亞洲交易時段，追蹤美元兌6種貨幣的美元指數升至92.915，創下兩周新高。

SPI Asset Management常務合夥人Stephen Innes表示，本周公布的美國消費者物價指數（CPI）數據可能使黃金受到考驗，強勁的通膨數據可能會增加提前升息的可能性。

其他貴金屬方面，白銀跌1.7%，報每盎司23.93美元，盤中一度重挫7.5%，至每盎司22.50美元，創下逾8月新低。

鉑金跌0.1%，報978.60美元，稍早前一度跌至959.93美元，創下2020年11月以來新低。鈀金小漲0.1%，報2,629.87美元。