台股今(9日)盤中一度大跌176點至17350點，外傳是因為市場在盤中傳出財政部傾向現股當沖交易税減半的政策年底到期後將不再延長，造成市場買盤縮手，網友憂心在PTT股板大喊「完了 要準備崩盤了」，也有網友氣定神閒留言「一定再延長啦 國庫空虛急需少年股神」、「沒量換股市玩了」，但也有網友表示「早該這樣了 不然根本不是在投資」。

2017年因股市交易清淡，為活絡台股，立法院通過將當沖交易的證交稅稅率從千分之3降為千分之1.5，期限今年底到期，金管會2月底已建議財政部延長當沖降稅措施，但由於近期台股充斥當沖投機氣氛，市場傳出財政部傾向不再延長，引發市場投資人縮手觀望。

「市場傳聞」出來後，股民也在PTT股板熱烈討論，有網友憂心「完了 要準備崩盤了」、「這會重演歷史血流成河嗎XDD」、「丸子，台股準備迎接無量下跌，十年線我準備好了！」，也有網友表示肯定，留言「德政，憑什麼當沖比長投還優惠」。

不過，有很多網友直言「當沖政府那麼好賺 捨得不賺？」、「為下跌找理由吧，政府缺錢，不太可能放棄這塊肥肉」、「想太多，券商跟大戶不先抗議才怪」、「沒量換股市玩了」，對於如果是要抑制當沖量，有網友表示，「要防止無本當沖的少年股神違約交割不就加保證金就好」，另外還有網友藉機留言「可以放一年以上的免交易稅嗎？」、「全部降稅不就好了」。