第四作戰區 投入南部地區災後復原 15:592021/08/09 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第四作戰區工訓中心派遣鏟裝機協助執行六龜區新發國小外道路落石淤泥清理。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第四作戰區表示，今（9）日依各災防分區需求申請，持續投入「盧碧颱風」災後復原任務，由旗山等災防區派遣兵力計173人、車輛機具3類16輛，並置重點於高雄六龜、杉林、美濃等地區，全力協助執行土石淤泥清除、環境清理等災後復原工作，協力地方政府讓民眾早日恢復家園及正常生活。 第四作戰區秉持「苦民所苦、急民所急」精神，各災防區仍與地方政府保持密切聯繫，全面掌握地方災情與災後復原需求，並完成萬全的因應準備，待命依令馳援。 簡化災損認定 全區域全品項適用 債務糾紛遭擄走狂毆 男佯稱回家拿手機反鎖報警獲救 #災後 #復原 #第四作戰區 #災防 #地方政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄豪雨成災 藍營捐物資到那瑪夏等4區 11:152021/08/09 政治 全台災損逾2億 農委會：申報從優、從速、從簡 12:002021/08/09 生活 花蓮太魯閣生態保護區開放登山 山屋維持關閉 18:142021/08/09 生活 雨彈狂襲彰化農損嚴重 縣長勘災盼中央從寬認定給補助 12:252021/08/09 生活 內政部：8月10日開放國家公園生態保護區 18:252021/08/09 政治 遇水則發 男買完東奧運彩突躺地淋雨 警一聽原因傻眼 09:402021/08/09 社會 農損補助 小英：從優從速從簡 04:102021/08/09 社會新聞 台南山區道路 連夜冒雨完成搶修 04:102021/08/09 地方新聞 南京市江寧區台辦做好疫情期間台胞服務 09:522021/08/09 生活 高雄桃源橋斷成孤島 陳其邁：力拚20天內搶修 09:312021/08/09 政治 攤商曝無奈心聲 黃珊珊喊話：萬華其實很安全 10:282021/08/09 政治 政治熱門新聞 殺出新黑馬？吳子嘉：她若去選台北市長 蔣萬安將遇強敵 - 政治 民進黨何時才會發現金 黃暐瀚看完蔡、蘇民調後爆一狀況 - 政治 陳時中若選台北市長 吳子嘉：這一句會讓他嚇呆 - 政治 葉元之批蘇貞昌 郭正亮補槍揭蘇兩句名言旁人傻眼 - 政治 蘇貞昌喊「5倍券等於現金」他霸氣嗆這句 網大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。