第四作戰區表示，今（9）日依各災防分區需求申請，持續投入「盧碧颱風」災後復原任務，由旗山等災防區派遣兵力計173人、車輛機具3類16輛，並置重點於高雄六龜、杉林、美濃等地區，全力協助執行土石淤泥清除、環境清理等災後復原工作，協力地方政府讓民眾早日恢復家園及正常生活。

第四作戰區秉持「苦民所苦、急民所急」精神，各災防區仍與地方政府保持密切聯繫，全面掌握地方災情與災後復原需求，並完成萬全的因應準備，待命依令馳援。