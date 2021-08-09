苗栗縣長徐耀昌9日上午參加2021年台灣國際木雕大展開幕典禮。（謝明俊攝）

入選參展來自中國大陸的木雕家李文作品「苗家風情」。（謝明俊攝）

入選參展的台灣木雕家潘煒中的作品「置身自然」。（謝明俊攝）

入選參展的台灣作家黃琨誠作品「我可以」。（謝明俊攝）

2021台灣國際木雕大展即日起在三義木雕博物館展開至10月17日止。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌由文觀局長林彥甫陪同欣賞入選作品。（謝明俊攝）

苗栗縣三義木雕博物館舉行國際木雕大展及競賽開幕典禮。

疫情微解封，苗栗縣政府舉辦的2021台灣國際木雕裝置藝術大展及木雕競賽作品展，9日上午在三義木雕博物館熱鬧展開，名為《虛實與對白》藝術大展，有台、日等7位大師創作，木雕競賽則有台灣、大陸共59件作品入選，得獎結果將在10月公布頒獎。

苗栗縣政府文觀局籌辦「2021台灣國際木雕裝置藝術大展」以及「2021台灣國際木雕競賽作品展」，即日起至10月17日在三義木雕博物館盛大展出。文觀局特邀邱泰洋擔任策展人，透過「簡單則豐富」的精神呈現，讓光影成為場域的催化劑，凝聚木雕藝術無限的想像空間。

本次展出涵括了3大部分，木雕裝置藝術大展主題為「虛實對白」，邀請4位藝術家駐館創作和3位邀展作品藝術家，合計7件大型作品，透過沉浸式觀展體驗，引導民眾感受作品的能量及層次。

7位大師包括2位來自日本藝術家水谷篤司及吉田敦。出身日本岐阜縣的水谷篤司，結合苗栗火炎山的元素進行創作，來自群馬縣的吉田敦，作品以「牛」的精神作為發想，展現人與土地間的情感連結。

國內駐館藝術家石佳蕙以木材及多媒材創作細膩表達當代藝術創作的精神。游宗穆聚焦於木材質的雕塑創作。今年邀展作品藝術家中，蕭有志和新生代藝術家葛大乘雙人聯手，開啟「旅行的大洋蔥」創造出沉浸式體驗的感官盛宴。而新銳藝術家耿傑生，以《合群系列》作品探討群體所表現的社會關係。

而由裕隆汽車公司全力贊助的三義國際木雕競賽，已經進入第14年，分為「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」兩大類。今年參與競賽的有中國大陸、香港、法國、德國、韓國、日本、馬來西亞、印尼及台灣等9個國家地區，共計118件作品，初選結果合計59件作品入選展出。

競賽獎項與獎金為「裕隆木雕薪傳獎」、 「裕隆木雕創新獎」、「工藝木雕經典大獎」、「當代木雕大獎」各1名，每項獎金新臺幣30萬元、「工藝木雕優選獎」、「當代木雕優選獎」各5名，獎金每位2萬元。得獎名次將配合「2021三義木雕藝術節」暫定於10月開幕典禮現場中宣佈，並頒贈獎金及獎盃。

苗栗縣長徐耀昌9日上午參加開幕典禮，在致辭時希望這次展出延襲三義木雕的優良傳統，結合國際大師作品，讓三義木雕藝術持續發光發熱。