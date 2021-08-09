今天是日本長崎遭原子彈轟炸第76週年，繼日前廣島市長呼籲日本簽署聯合國「禁止核武器條約」，長崎市長田上富久今天也接力再次疾呼中央政府應儘快簽署與批准。

日本放送協會（NHK）報導，長崎市今天迎接原爆76週年，上午在長崎市和平公園舉行祈禱和平紀念儀式。

今年儀式受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，與去年一樣縮小規模，出席者約500人，約為歷年出席人數的1成。出席人員包括受難者、罹難者家屬、日本首相菅義偉及63國代表。

儀式上將原子彈爆炸死難者名冊（日文為「原爆死沒者名簿」）納入過去1年間死亡的3202人名單，讓長崎原爆逝世人數總計增為18萬9163人。

與會人士在76年前投下原子彈的日本時間上午11時2分集體默禱，祈求罹難者安息。

田上富久宣讀和平宣言時表示，聯合國「禁止核武器條約」在今年1月生效，全面禁止開發、製造與使用核武；日本身為最了解核武慘劇的國家，應該以觀察員身分參加第一次締約國會議，並儘快簽署與批准禁止核武器條約。

田上也提及，對於居住在政府指定區域之外，無法被認定為原爆受害者的「原爆體驗者」（被爆體驗者），政府應提供救濟措施。

菅義偉致詞時則表示，日本做為唯一曾被核武轟炸的國家，為實現零核武的世界，在國際社會努力一步一腳印地前進，是日本不變的使命。

每日新聞報導，菅義偉如同前首相安倍晉三，談話仍然不觸及「禁止核武器條約」；也沒有回應田上對於「原爆體驗者」的救濟訴求。

聯合國2017年通過「禁止核武器條約」，在達成須50國批准才能生效的條件後於今年1月生效實施。但美、英、法、俄、中等主要擁核國，及唯一被原子彈轟炸過的日本都沒有參與。

曾被原子彈轟炸過的廣島與長崎，連年呼籲日本政府應儘速簽署禁止核武器條約，廣島市長松井一實本月6日在廣島遭原子彈轟炸第76週年的和平紀念儀式上，也再次公開呼籲。