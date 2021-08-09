昨日是一年一度的父親節，受到疫情影響，許多人選擇至餐廳外帶，不過一名女大生卻因此吃了一肚子氣，她透露昨日訂了鼎泰豐慶祝，業者的預約平台顯示晚上7時15分可以取餐，她為此特別提早半小時到餐廳，沒想到店員誤將她的餐點給了其他客人，實際拿到餐點，已是晚上7時40分，令她氣炸「絕對不會再訂下一次」。

該名女大生昨（8）日在論壇《Dcard》發文指出，昨日父親節在鼎泰豐的預約平台上訂購晚餐，系統標註晚間7時15分取餐，她提早半小時至現場等候，孰料7時14分時，店員卻告知「抱歉，我們餐點送錯給別人了，小菜也沒有了」，馬上緊急製作需再等20分鐘，以至於她7時40分才拿到晚餐。

女大生不滿表示，等待時間久也就算了，還會送錯餐點，甚至拿號碼牌詢問時，店員還質問「你們不是已經拿過餐點了？」

女大生怒轟，有得過米其林的店家，應會有一定品質及服務，花費1800元卻是這樣的品質，吃了一肚子氣，怒批整個訂餐流程令人質疑，即便店家最後送小包子補償，但她仍忍不住爆氣「絕對不會再訂下一次。」

貼文曝光後，引發網友議論，其中一名在總公司服務的網友透露，「若打電話去總公司客訴，店裡所有職員都會被檢討一次，而且還會被記過，不會草草了事，根據我對鼎泰豐的了解，這次的疏失真的非常嚴重。」

《中時新聞網》致電給至鼎泰豐公關，公關表示，實際了解事件原委後，的確是門市人員作業疏失，造成民眾消費不愉快經驗「深感抱歉」，會再加強門市人員教育訓練。