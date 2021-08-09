東京奧運昨（8）日在新冠疫情之中結束，當各國選手相繼返國之際，日本接下來還得面對奧運支出、國內疫情升溫等問題，尤其東奧舉辦期間，日本單日確診人數暴增了3倍，雖然收視率開紅盤，但是國際奧會自信滿滿稱「日本人接受東奧」、選手村內外宛如「平行世界」等發言，以及強行舉辦奧運、輕視國民情感的態度仍讓日本人相當反感。

日本在本屆東京奧運中囊括創紀錄獎牌數，不過新冠疫情也竄升。

命運多舛的東京奧運昨日終於在疫情中順利落幕，共同社報導，東奧組委會今（9）日宣布，再新增28名奧運相關人員確診，不過當中並沒有運動員，選手中已經連續4天沒有人確診。自7月1日以來，和奧運相關的確診者共計464人，其中有32名選手因為確診退賽。

東奧似乎在控制疫情方面做得相當不錯，不過日本國內疫情卻在這17天內急速升溫，不論是全國還是東京，每日新增確診數都暴增3倍，以日本全境來看，7月23日新增5529例，8日已經暴衝至15753例，東京7月23日新增1359例，昨日暴增4066例。

作為地主國，日本本屆奧運拿下27面金牌創紀錄，另外收穫14枚銀牌、17枚銅牌，總計58面獎牌也刷新紀錄。

由於新冠疫情屢次反撲，一度有高達8成的日本民眾反對舉辦東奧，不過隨著賽事進行，選手屢創佳績，反對東奧的聲浪似乎有所下滑，朝日新聞與日本新聞網（JNN）分別公布的2份民調發現，約6成日本人對於舉辦東奧給予肯定，東奧期間的收視率也開出紅盤，開幕式的收視率高達56.4%。

儘管如此，共同社8日一篇分析文指出，日本人對於國際奧會（IOC）強行舉辦東奧及輕視日本國民情感的態度仍相當反感。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）6日在記者會上自信滿滿地表示，「每10名日本人中就有9人觀看奧運」，他以收視率為基準，得出「日本人支持並接受奧運」的結論，他還強調，「這不是感受而是事實。」

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）也多次表示，超過7000萬日本人觀看開幕式。

文章指出，以收視率來總結日本人接受了奧運的說法，日本民眾對於國際奧會這樣自信滿滿的姿態相當不滿。

此外，雖然透過接種疫苗、徹底進行病毒檢測、限制行動等措施，成功抑制了選手村內的疫情大暴發，但是同一時間日本國內的疫情卻愈來愈嚴重。巴赫曾讚賞多虧世界衛生組織（WHO）的建議，東奧防疫「才能取得成功」。

7月29日，針對日本疫情惡化，亞當斯曾強調選手生活在「不同的平行世界」，和日本大眾分開，這番言論也被抨擊「事不關己」，亞當斯當時還稱，「我認為不是我們造成東京疫情擴大」。

另外，巴赫也持續被記者逼問艱難提問，包括有人質疑國際奧會為了取得北美地區高額的轉播權利金，而選擇在7至8月間舉辦奧運，認為舉辦時間應該重新考慮，也有人尖銳質疑國際奧會誇耀能安全舉辦東奧，「但這是日本人出的錢，舉辦城市的負擔太大，可能需要更大的變革吧。」

面對這些提問，巴赫要不是皺眉回應「謝謝您的意見」，就是避免明確回答，又或者重申國際奧會的正當性，共同社評論，他的回應中似乎仍看不到日本民眾的身影。