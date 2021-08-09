核二廠2號機日前因電廠人為疏失而跳機，立法院經濟委員會今天至核二廠考察，台電模擬事發過程、報告改善狀況，表示已落實4項實體改善工程，對這次控制室「行為規範」疏失深表歉意，後續懲處上至總經理層級。

立法院經濟委員會今天至核二廠考察，共15位立法委員參與；出席單位包含經濟部、台電、國營會、原能會等。

台電簡報時表示，依據設備動作邏輯與跳機後設備紀錄，並訪談相關人員，確認這次跳機是主蒸汽隔離閥誤關閉造成。

台電進一步模擬事發狀況，表示當天清晨，清潔人員進入控制室清潔，坐在椅子上的運轉人員，為挪出空間，滑動椅子時不慎力量太大、進入紅線區，椅背撞擊主蒸氣保護罩，才造成主蒸氣隔離關閉、機組跳機。

不過，現場並無監視錄影予以佐證，因此不少委員質疑，攸關國人安全的核電廠控制室何以缺乏周全監視系統，且層層防護機制竟失效，是否也代表平時並無落實各項SOP作業。

台電表示，控制室都有明確SOP規範，包含非必要人員將無法進入控制室；若需進入執行檢修作業，需經值班主任許可；且扣除必要操表、紀錄作業，控制室紅線區嚴禁任何人跨入。然而，這次事件因值班經理未及時制止，才釀憾事。

台電董事長楊偉甫坦言，「這是最低級錯誤」，事故肇因來自「行為規範」錯誤，雖已於事發第一時間確保機組無安全疑慮、並維持供電穩定，仍將全盤檢討；未來監視系統除裝設於核電廠，也會水平落實於其他火力、水力電廠，確保控制室任何人為操作都能詳加紀錄。

至於人員懲處，楊偉甫證實，主管階級最高層級為副總、總經理；電廠一線人員將由獎懲委員會著手處理後續懲處事宜。

針對核二廠人為事故改善狀況，台電表示，目前已完成4項實體改善工程。第1，紅線管制區內增設紅外線入侵感測儀，只要有人員越線，警報系統就會響起，值班經理即刻上前制止、了解狀況。

第2，在控制操作盤面增設安全防護桿，且安全防護桿高度比盤面高、並向外傾斜，以增加保護空間，減低誤觸設備可能性。第3，各關鍵開關上頭的壓克力保護罩改為使用磁吸力固定，1部機組共38個磁吸式壓克力保護罩。第4，將移動式座椅固定，僅椅背可依照需求調整傾斜角度。

此外，立委指出，除了核電廠欠缺周全監視系統，舉凡經濟部管轄內、攸關國人安全的重要設施皆有監視器裝設需求。經濟部次長林全能回應，將全力落實。（編輯：潘羿菁）1100809