四年一度，全球最大運動賽事「2020東京奧運」甫落幕，你是否也在過去兩週體驗了一回「奧運熱潮」呢？除了透過電視直播追蹤中華隊國手的比賽英姿，在社群上給選手互動加油，也是新媒體時代的必要行動。根據Facebook公佈的數據，台灣之光羽球球后戴資穎在奧運羽球女單決賽後的Facebook貼文，成為了東奧期間全球運動員之最，可謂奪下了另類金牌，也相當值得慶賀！

今年台灣運動好手們在賽場上屢創佳績，全台民眾在 Facebook 和 Instagram 上隔海為台灣選手即時加油打氣；也有許多運動員透過直播與限時動態，零時差與粉絲們互動。Facebook 今（9）日特別公布過去兩週東京奧運比賽期間在台灣的數據，包含 Facebook 與 Instagram 討論度最高的選手與最熱門的表情符號。在全球運動員排行榜中，羽球天后戴資穎更成為全球新增最多 Facebook 粉絲的選手，她的 Facebook 貼文更獲得 135 萬個讚，成為全球運動員之最！

【東京奧運期間，全球運動員社群排行榜】

（1）全球運動員Facebook貼文按讚數排名：台灣羽球選手戴資穎賽後真誠分享的貼文勇奪冠軍，共獲得超過 136 萬個讚，成為過去兩週的賽程期間，全球獲得最多讚的相關 Facebook 貼文。奪下世界第二名的為羽球選手王齊麟，他在獲得羽球男雙金牌賽後的貼文，共獲得超過 104 萬個讚。

（2）Facebook 上，全球運動員增粉最多的排行榜中，戴資穎再度躍居第一，大賽期間共獲得超過 50 萬個新增追蹤數，成為 Facebook 上全球獲得最多新粉絲的運動員。王齊麟則以新增 36 萬個新粉絲，位居世界第二。

（3） Instagram 上，全球互動數最多的運動員排行榜中，台灣羽球選手戴資穎以 472 萬個互動次數，躍居全球第九名！

【東京奧運期期間，台灣社群各項排行榜】

（1）Instagram上，台灣運動員增粉最多的排行榜

在全球最大運動盛會期間，獲得最多 Instagram 新追蹤的台灣運動員分別為：

戴資穎（@tai_tzuying 新增 614000 新粉絲）、

楊勇緯（@yangyungwei 新增 441169 新粉絲）、

王齊麟（@chilinwang 新增 304567 新粉絲）、

林昀儒（@lin__yun_ju_ 新增 295542 新粉絲）、

李洋（@leeyang0812 新增 271191 新粉絲）

（2）台灣社群上討論度最高的運動員

在台灣，Facebook 上討論度最高的選手為：王齊麟、李智凱及李洋。Instagram 上討論度最高的選手為戴資穎（@tai_tzuying）、李洋（@leeyang0812）及王齊麟（@chilinwang）。

（3）大賽期間，Facebook 上台灣民眾最常使用的 Emoji 表情符號為

#1 （💪Feats of Strength，加油）；

#2 （🎉Party Popper，恭喜）；

#3 （🇹🇼 Flag，台灣）；

#4 （🥇Sports Medal，獎牌）；

#5 （👍Thumps Up，豎起大拇指）

（4）台灣最熱衷參與社群討論的族群

以年齡來看，過去兩週 Facebook 上討論的台灣人，最瘋運動的年齡層為 35 至 44 歲，約佔 29%，其次為 25 至 34 歲的族群。若以性別來看，在台灣超過 57% 的 Facebook 相關討論由女性發起。

順帶一提，根據Facebook公佈的數據，台灣羽球選手戴資穎在 Instagram 互動數躍居全球第九名！目前全球在 Instagram 互動最多的運動員前十名：

（1）Rayssa Leal（滑板，巴西）：1844 萬

（2）Simone Biles（競技體操，美國）：1790 萬

（3）Dani Alves（足球，巴西）：1259 萬

（4）Rebeca Andrade（競技體操，巴西）：1033 萬

（5）Italo Ferreira（衝浪，巴西）：797 萬

（6）Douglas Souza（足球，巴西）：767 萬

（7）Suni Lee（競技體操，美國）：630 萬

（8）Luka Doncic（籃球，斯洛維尼亞）：484 萬

（9）戴資穎（羽球，台灣）：472 萬

（10）Gabriel Medina（衝浪，巴西）：470 萬