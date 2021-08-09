戴德梁行受託辦理公開標售台中七期2,895坪的商用方正角地(容積率650%)，近日隨著疫情日漸趨緩，業主決定啟動標售作業，並預計於10月6日進行開標作業，標售底價為土地單價每坪新台幣260萬元。

台中目前已成為全台人口第二大都市，吸引大量資金投資置產，依據經濟部投資台灣事務所及台中市經發局統計數據指出，近兩年台中產業投資家數及金額，都已是全台第一。商用不動產交易市場更是熱絡，今年四月台中市政府地政局辦理水湳經貿園區及高速鐵路台中車站土地標售，共11筆土地成功標售，面積共5.51公頃，總金額達206億6905萬7905元，溢價率156.43%。今年前五月，全台辦公服務類建築物建照核發總樓地板面積計約16.7萬坪，台中市以3.6萬坪拿下冠軍、年增率更逾2倍以上；加上漢神洲際娛樂商城、三井Outlet台中港擴展二期、三井東區lalaport等商場興建計劃及高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，吸引新光人壽及廣三SOGO兩大百貨集團競逐搶標，最終由廣三SOGO拿下最優申請人，更為台中的商用不動產，增添大量動能。

此次標售的台中七期土地，可謂為絕版地王級的珍貴地塊。基地東北側臨30米市政北一路，臨路面寬達148米，西北側臨20米惠來路，臨路面寬約64米，基地方正壯闊，且位於台中最繁榮的中心商業區，未來搭配高品質的施工設計，絕對能成為氣勢磅礡的地標建築，實現大型企業總部世代傳承圓夢之作，或打造耀眼奢華的時尚精品大道及國際五星旅館，成為台中未來最璀璨的一道天際線。

台中七期重劃區土地交易火熱，去年二月，興富發建設購入正臨台灣大道的2,593坪新四土地，成交總金額達新台幣83.75億元，土地單價高達323萬元/坪，為七期重劃區最大筆土地交易，去年八月，更豪砸32.2億元購入台中市七期惠國段920坪黃金角地，換算每坪土地單價達350萬元，成為台中新「地王」，今年更持續加碼七期重劃區，再投入78.45億元獵入2,768.79坪土地。除興富發外，包含聯聚、寶輝、遠雄、中悅及國泰建設等大型建商，亦持續獵地備糧，不僅代表業者對未來七期市場深具信心，更代表七期土地交易市場戰況火熱！