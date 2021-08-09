美國私募公司CD&R已經獲准獲得更多時間，考慮對英國超市集團的收購報價。

負責英國收購活動的監管單位周一表示，CD&R可以在8月20日前宣布一個明確的意向，即對Morrisons再提出新的收購要約，或是撤銷收購。而原先的最後期限為8月9日。

英國第四大超市集團Morrisons在上周五同意軟銀旗下的Fortress投資所領頭的財團開出的67億英鎊收購要約。Fortress提出每股270便士，外加每股2便士的特別股息，並承諾將成為新持有人。

而Morrisons周五收盤價為278.8英鎊。顯見投資人希望有更高的報價。市場分析，與Morrisons有合作關係的亞馬遜，最後可能會加入出價行列。

CD&R在6月17日提出每股230便士的報價，總價值在55.2億英鎊，但Morrisons的主要股東都認為報價太低。

董事會在7月3日又接受了Fortress的254便士的報價，總價值63億英鎊，但當時遭到Morrisons董事會拒絕，認為出價太低。