聚碩(6112)今天舉行線上法說會，董事長李昌鴻表示，第2季因疫情以及晶片缺貨影響，客戶無法驗收認列，第2季是今年谷底，隨著晶片問題陸續解決，客戶也陸續回歸正常工作，第3季起將加速認列。由於與IBM、Oracle陸續完成續約，將在今年底到明年陸續發酵，今年守住原本內部預期的獲利目標，對於明年營運正面看待。

聚碩第2季營收27.49億元，營業毛利率12.8％，較去年同期增加約0.8個百分點，歸屬於母公司業主之淨利0.9億元，每股盈餘0.48元；上半年營收為57.42億元，毛利率12.6％，較去年同期增加約0.5個百分點，歸屬於母公司業主之淨利3.13億元，每股盈餘1.66元。

該公司第2季營收及獲利均較去年同期及今年第1季下降，主要除晶片缺貨影響運算及網路原料端，且本土疫情爆發後，許多客戶因三級疫情居家辦公，無法完成驗收，也使得存貨天數較上季增加上升。

不過，第2季毛利率持續拉升到12.8％，為16年以來單季最高水準，李昌鴻指出，聚碩毛利率從過去9.8％提高到目前12％以上，提高毛利率已是公司既定目標，主要公司往雲端發展，持續增加服務收入，目前服務人員由100人擴增到300人。此外，費用比去年同期低，公司接單也出現質變，捨棄低端代理權，策略提升新創獨角獸代理權，都是拉升毛利率因素。

目前晶片缺貨狀況主要在網通，有望在第3季起解決，到貨後可望陸續認列，如7月營收已經回到今年最高月份，而且居家辦公趨勢成形，網通資訊架構實際上成長相當明確。另外，聚碩的數位應用方面，過去兩季度有較大幅度衰退，但Oracle已經完成代理權簽訂；今年第1季底也恢復IBM代理權，運算跟數位應用營收可望回歸，預計在第4季末到明年可以逐漸看到效益。