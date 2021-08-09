《電子零件》立凱電7月營收雙升 前7月增1.18倍 16:162021/08/09 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）今（9）日公告7月合併營收為2282萬元，較6月946萬元增加141.2%，年增率則為0.38%；前7月累計合併營收金額約為1.31億元，較去年同期成長約118%。 隨著電動車與儲能設備廠商在今年持續導入產品，挹注立凱電營運穩步加溫，今年業績已連二季成長，第二季單季營業額回升至6291萬元。7月單月營收2282萬元，比6月增溫，隨著客戶恢復認證開始提高樣品需求，後續業績預計持續加溫。 《電子通路》聯強7月、前7月營收雙升 《電腦設備》融程電7月營收雙升 H2拚季季高 #全球 #立凱-KY #立凱電 #加溫 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》神盾7月營收雙衰 H2要靠車用翻轉 11:442021/08/09 財經 《興櫃股》自行車需求不墜 旭東7月營收年增逾6成 17:412021/08/09 財經 《其他電子》閎康7月營收登單月次高 業績看增 13:262021/08/09 財經 《半導體》營收連4月登峰 力成填息達陣 14:172021/08/09 財經 《半導體》華邦電7月營收再創高 看好Q3記憶體續漲 11:102021/08/09 財經 《電子零件》川湖7月營收創高 H2會更好 08:542021/08/09 財經 《化工股》終端市場需求強勁 南寶7月營收年增12.2％ 17:412021/08/09 財經 《半導體》旺宏7月營收同期高 售6吋廠將進帳25.05億元 10:362021/08/09 財經 《電子零件》台達Q3拚勝Q2 攜台汽電綠能簽長期綠色購電協議 17:412021/08/09 財經 《電腦設備》宏碁7月營收 創8年同期高 17:412021/08/09 財經 《半導體》景碩7月營收寫次高 H2旺季成長看俏 10:192021/08/09 財經 財經熱門新聞 台股盤中大跌176點因這市場傳聞？鄉民：沒量換股市玩完了 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 航運、IC、面板拐點到了 買低不追高 - 財經 1分鐘讀財經》明年稅收大豐收 這檔股票股利成主力部隊 - 財經 無法彎道式超車！梁孟松曝中芯現況 3因素卡住設備採購 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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