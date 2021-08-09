全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）今（9）日公告7月合併營收為2282萬元，較6月946萬元增加141.2%，年增率則為0.38%；前7月累計合併營收金額約為1.31億元，較去年同期成長約118%。

隨著電動車與儲能設備廠商在今年持續導入產品，挹注立凱電營運穩步加溫，今年業績已連二季成長，第二季單季營業額回升至6291萬元。7月單月營收2282萬元，比6月增溫，隨著客戶恢復認證開始提高樣品需求，後續業績預計持續加溫。