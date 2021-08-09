台灣近日本土新冠肺炎疫情趨緩，唯國內庫存疫苗也告急，台中市衛生局統計截至8月9日上午8點台中市第一劑接種數為98萬7663人次，佔全市人口數35.02％，而比對18歲以上人口數接種率已達42.1％，而完成接種兩劑則有5萬6321人，佔全人口數2％，衛生局也盤點疫苗庫存量，AZ疫苗結存2萬470劑，而莫德納疫苗則只剩7810劑。

台灣5月中爆發社區感染以來，全民拼接種疫苗保護自己，更希望形成提升全人保護率，唯近日傳出疫苗庫存告急，中央流行指揮中心8日公布，莫德納疫苗台灣自購到貨124.96萬劑，加上美國捐贈250萬劑，共有375萬劑可供使用，國內庫存僅剩下21.76萬劑。AZ疫苗部分，經各管道來台共逾580萬劑，目前剩餘約30多萬劑。台中市衛生局盤點，截至9日上午8時台中市AZ疫苗結存2萬0470劑、moderna結存7810劑；如果中央不再配疫苗到地方，這個庫存量很快就會用罄。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中8月9日說明，目前第一劑疫苗涵蓋率36.95％、劑次人口比達39.9％，對照台中市已接種第一劑人數接種數為98萬7663人，佔台中市全人口接種率35.02％，若對照18歲以上人口數接種率則已達42.1％；但完成第二劑接種數為5萬6321人，佔全市人口數只有2％。

台中市衛生局也統計目前台中市本土確診個案為202人，其中4人死亡，目前仍有兩人住院治療中，皆為輕症，另有境外感染患者6人也在住院治療，隨著疫情趨緩因接觸確診者仍在居家隔離人數已減到78人。