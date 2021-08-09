阿里巴巴驚傳男員工涉嫌性侵女同事，輿論一片嘩然。人民日報旗下新媒體《踏浪青年 》發布對此案的評論文章。文章稱，「不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生。 更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國」。

文章說，根據女方長文爆料顯示，犯案者的整套流程堪稱駕輕就熟：先把女下屬灌醉酒，然後偷開房卡性侵，最後「反偵察」銷毀證據。

文章說，如果說光天化日對女性強制猥褻，已經讓人觸目驚心。那麽悲劇發生後的群體冷漠，就更令人三觀盡碎，「酒局全程無人幫忙，內部舉報無人理睬，各級領導無動於衷」。

評論指出，犯罪者必須繩之以法，相關責任人必須肅清，阿里必須給社會一個完整交代。

評論又說，這次的事件，也再次給了「阿里」們一個巨大警示：當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，一個人民就能打倒你，「創業不易，守業更不易」，當下的阿里，急需一次大變革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沈屙。

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