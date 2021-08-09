今年大學指考16日公布成績，各大學開始搶學生。淡江大學今天宣布，自今年起，每年為招生將頒發逾3500萬招生獎學金，讓同學在優質的校園中更專心的學習與成長，無後顧之憂的提升畢業競爭力！

淡江大學提供的3500萬元獎學金，包括：「有蓮獎學金」為管科所校友徐航健專門為招生設置之捐款，每年頒發金額高達2000萬元，近百名獲獎同學每位可獲20萬元。另有數學系校友王紹新為鼓勵同學就讀淡江，每年也慨捐1500萬元，給予成績優異學生、實習／參賽學生以及經濟不利學生獎補助。

有近2000名境外生來校修讀的淡江大學，校園已成地球村。淡江大學表示，學校資訊學習環境完善，啟動培育AI科技人才計畫，與台灣微軟公司合作打造國內第1所全雲端校園；推動未來學，培養學生未來觀，獲「世界未來研究聯盟(WFSN)」評選為最佳未來學教育機構；逾27萬校友遍布世界各行業的豐沛人脈網絡，有助學子接軌產業及職場就業。