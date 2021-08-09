五月中以來，原本活絡的房地產市場受到疫情衝擊，面臨來客不足、直接影響銷售的狀況，信義代銷卻因為早已超前佈署透過「全房產+價值塑造」創造出1+1>2的新商業模式，疫情期間反而銷售表現亮眼，「德杰羽森」接近完銷、「永康麗莊」不到一個月銷售八成…等，即便上半年因疫情影響造成推案量遞延，信義代銷上半年仍推案186億，下半年預計推案目標超過400億，全年上看600億，展望下半年以及明年市場深具信心。

信義代銷今年4月份開案的南港區90億大案「德杰羽森」，在疫情最嚴峻的5月銷售迅速突破8成，目前接近完銷，成為區域異軍突起的指標大案；大安區45億個案「永康麗莊」7月正式公開不到1個月即銷售突破8成；新莊區總銷15億的「陸江蒔莊」更是在7月開案至今簽約近70戶；信義代銷啟動桃園核心分店的全房產動員，位於桃園小檜溪重劃區的「德友秀川」，總銷12億甫於7月初公開，短短一個月就突破7成的亮眼銷售佳績。

「陸江蒔莊」樣品屋室內融合優雅及現代。(圖/信義房屋提供)

信義代銷「永康麗莊」是永康街最高建案，打造高綠覆率、節能環保的黃金級綠建築。(圖/信義房屋提供)

信義代銷7月業績逆勢成長更破紀錄，成為信義代銷事業部有史以來業績最好的一個月，能在房市受疫情影響時，仍繳出亮點成績，主要歸功於今年信義代銷在成熟的全房產商業模式操作下，再提出「價值塑造」，即是為買方與建商創價的優化過程，包含案前透過大數據知悉買方需求，成為建商智庫，確立產品定位、建材、團隊、公設與銷售流程優化，建立行銷主軸一致性，讓美感與品質延伸到接待中心空間、產品規劃、品牌建立與滿足買方需求，創造業主、顧客以及代銷三贏局面，最終贏得品牌建商信任委託，提升開發個案的質與量。

另外，信義代銷疫情期間透過「線上個案開箱影音推播給客戶」以及「線上面對客戶直播銷售流程」的創新做法，配合集團內部系統，凝聚經紀人的客戶需求，讓全房產能量放大，使銷售不再受限於接待中心的空間與人力。信義代銷透過精準數位行銷與線上帶看方式，層層找出精準客戶後，邀請客戶直接來接待中心洽談簽約，精準成交的同時亦遵防疫距離規範，成效直接反映在信義代銷全房產來人成交比6:1上，精準行銷優於去年同期的16:1，讓建商相信信義代銷有能力將全房產銷售能量極大化。

展望未來，由於受到全球原物料飛漲影響，加上市場資金充沛、股市穩定攀高、台灣出口表現亮眼，主計總處近期公布第2季經濟成長率概估為7.47%，全年經濟成長率更可望再上修，形成外熱內溫的經濟前景，雖然本土疫情在今年5月份急遽升高，但剛性需求與置產的需求仍高，信義代銷所有銷售中心皆提供完整的防疫流程與空間，並創新以無接觸的線上賞屋流程 ，供消費者安心賞屋。