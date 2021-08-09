南投縣文化局已有40年歷史，設備老舊。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情，打亂南投縣年度3大盛事，日月潭萬人泳渡停辦，原本都在10月舉辦的世界茶業博覽會，可能延到過年與燈會合併舉行；另外，南投市藍田重劃區，本來要興建青年住宅，但經數度流標，將改規畫興建藝文中心。

南投縣長林明溱，9日在縣務會議中表示，縣內重大活動如南投世界茶業博覽會、跨年晚會及南投燈會，是否能夠舉行，要看疫情發展，最遲在10月間決定。往年茶博會都在10月舉行，如果等10月再決定是否舉辦，那就勢必要延期，最可能的方式就是與南投燈會合併舉辦。

林明溱表示，病毒出現變種，尤其是印度變種「Delta」病毒，傳播力非常強，各界各地防疫出現破口，即使是已經打疫苗、覆蓋率很高的國家或地區，仍有很多人感染，因此，所有活動舉辦還是以防疫為優先。

林明溱說，現在國內疫苗不夠，施打率仍有待加強，如果全國施打率超過6成，疫情控制好、不會有擴大感染疑慮時才比較安全。

南投市藍田街重劃區，縣府本來打算興建青年住宅，但招標過程一波三折；林明溱表示，文化局長林榮森向他反映，現有文化中心已經40年，設備老舊還會漏水，為促進南投縣藝文產業發展，請文化局向中央提報計畫爭取經費，利用南投市藍田街約1500坪土地，興建新的文化中心及停車場，設置全新的演藝廳及展演場所，讓民眾有更好的藝文休閒空間，也讓演藝團體有更好的表演場地，進一步提升文化素質，帶動南投縣演藝產業發展。