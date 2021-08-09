香港女星黎姿14歲因絕世美貌出道，入行後接演《古惑仔》系列電影的「小結巴」一角，紅遍華人圈，又出演《倚天屠龍記》女主角，被封為「最美趙敏」，而婚後就甘心專注於家庭的她，這些年仍透過社群分享生活，最近她分享跟孩子們做甜點的親子時光，但網友全歪樓，目光都被她手上的鴿子蛋鑽戒與豪奢大廚房吸走了。

黎姿進演藝圈發展得風生水起，但她在2008年還當紅時，宣布嫁給富商老公馬廷強，同時毅然退出演藝圈，甘願在家相夫教子及照顧弟弟的醫美生意，婚後陸續給富豪尪添了3個女兒，而馬廷強相當寵妻，給了黎姿十足的安全感，她也完全不貪戀圈內生活，就這樣陪伴孩子成長，唯獨保留了社群帳號，來跟粉絲們分享生活。

昨天(8/8)黎姿在IG貼出一系列照片，分享自己最近跟女兒們都忙些什麼，「甜點蛋糕的造型很考究和吸引，難怪女孩子們都成為了甜品控，3小豬和我喜歡吃，更享受做蛋糕的過程。」，母女一起做甜點，不但不覺得辛苦，反倒覺得好玩，黎姿還說，跟孩子們一起製作的親子蛋糕，感覺更加美味，「甜在心頭呢！」。

照片中，雖然女神在廚房穿著圍裙忙碌，但一點都不邋遢，人比蛋糕還美，眾人還發現，她不但外型美麗，手上飾品更吸睛，右手上有顆鴿子蛋大小的鑽戒，而從照片中也能發現，黎姿家裡的廚房選用昂貴時髦的大理石與圖騰建材搭配而成，各種層架、工具、家電應有盡有，而且異常寬敞，讓網友直呼廚房有夠美，坪數可能比一般人的住宅還大。