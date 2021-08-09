東京奧運台灣高爾夫球選手潘政琮大逆轉勇奪銅牌的精采表現激勵人心，教育部體育署為補助高中以下學校推動高爾夫球運動，今年核定補助台南市體育處資東門139萬餘元，但因東奧剛落幕熱度仍在，加上又僧多粥少有高達16個學校社團及5個代表隊申請，區區百餘萬元的墊付款案，竟然引發眾多議員熱烈討論1個小時。多數議員均認為，經費太少無濟於事，建議引進民間資源發展高球運動。

據了解，本屆台南市議會定期大會市提教育類的墊付款案共有16案，從墊付金額來看，補助推動高爾夫球運動墊付案僅排名第9，金額並不高，卻意外引發熱議長達1個小時，但最後還是通過聯審。

市府體育處長林義順表示，體育署核定台南市「110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫」資本門經費139萬1000元；其中，中央補助97萬3000元，市府配合款41萬8000元。申請該筆經費的學校，6所都是新成立高爾夫社團的國中小學，各可獲得20萬元的設備補助，均用來購買簡易室內型組裝式設備，但因預匡列數已不足容納，為爭取時效，提請議會同意先行墊付，並於111年度總預算時辦理補正。

至於體育署同樣核定補助推動高爾夫運動計畫的經常門經費136萬7280元，包括中央補助115萬7800元、市府配合款20萬9480元，永仁高中、安平國中、新化國小均因原有代表隊，新東國中及中信實驗教育為新成立的代表隊，均可獲得補助10萬元；另10所原有高爾夫相關社團的國小均可獲得近5萬元至8萬5000元不等的經費，但因預算匡列數還足以容納，並未提墊付。

多數議員得知區區百餘萬元的經費，需分配給全市21個社團及代表隊時，都覺得不可思議，批評杯水車薪無濟於事。郭鴻儀認為，因經費不足，更應該資源共享，周邊學校共用一個練習場；陳秋萍也強調，重點在經費不足，應該導入社會資源，加緊補足不足之處。

許又仁說，經費不足又分散出去，力道會變得很薄弱，體育處應該引進民間高球場與練習場等資源合作培訓選手。鑑於目前台南市的高球場有5處，練習場也有6處，應注意地緣關係，提出明確的做法，並妥善導入社會資源。

杜素吟質疑區區數萬元如何培養出好選手？林美燕表示，錢這麼少，更應該花在刀口上；鄭佳欣也希望好好分配有限的經費；蔡淑惠認為，如此簡易設備很難培養孩子的興趣，應該根據孩子的身高、年齡，購買球具及設置球場，讓經費落實。

蔡育輝更透露，此次奧運台灣舉重好手方莞靈、陳柏任，均出身東原國中體育班，但該班招生不理想，明年恐有廢除危機，建議教育局重質不重量，不要廢班；教育局長鄭新輝答覆說，會給觀察的時間。