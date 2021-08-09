房價高漲，想要買到足夠的坪數，通常很難不超過原本預算，一名人妻表示，買了一間兩房一廳的新成屋後，發現廁所有一個致命的問題，讓他們興起換三房的念頭，但手上只有90萬現金，想詢問大家，信貸換3房會不會太冒險？

原PO在臉書社團《買房知識家》表示，2019年3月買了兩房一廳的新成屋，當時覺得先求有再求好，沒想到她跟先生還有女兒，一家三口住進去後超後悔，因為發現空間真的不足，最大的問題是只有一間廁所。

原PO說，家中三個人共用一間廁所，所以很常發生某人洗澡時，突然有人想拉肚子、急需要用廁所的狀況，因此讓他們興起想換三房的念頭，但目前他們手上只有90萬現金，想把現在這間賣掉，再信貸三房頭款，不知道會不會太冒險，想詢問大家，以他們的條件要小房換大房，還有什麼更好的方式？

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「廁所一定要二間，這種事常常發生」、「只能先把舊的賣掉，成交後再去買新的」、「身上要留些錢，不能梭哈」、「搞到要繳2個房貸跟信貸就尷尬了」、「萬一遇到像這波疫情這樣，完全就是GG」。

有網友建議，先將現在的住所出租，去租大一點的房子，用舊房收的租金來補貼在外租屋的錢，等存到頭期款再買新賣舊，比較不會被貸款追著跑。