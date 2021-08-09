【旅遊經 洪書瑱報導】

餅乾除了講求美味外，造型也是吸引民眾的原因之一，奧運甫結束，想不想像得金牌健兒般咬著金牌，來一場光榮的時刻，現在有飯店製作金牌餅乾也讓您咬一口，另外，甫立秋，想將濃濃的秋意拾在心頭咬在口中嗎？

【COZZI Blu和逸飯店·桃園館】「和逸咬金 奪牌就是送啦！」入住即贈特製金牌餅乾

COZZI Blu和逸飯店．桃園館】結合國際級水族館、影城及精品商場，打造一站式體驗

【COZZI Blu和逸飯店．桃園館】一整面落地窗展現寬廣視野，蔚藍海岸的地毯奧運甫落幕，慶祝台灣有史以來奪牌最佳，國泰飯店觀光事業旗下旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店·桃園館竟然製作了金牌餅乾，而且只送不賣，推出住房專案。即日起至8月31日推出「和逸咬金 奪牌就是送啦！住一送一」住房專案，還致贈象徵感謝中華健兒的COZZI金牌餅乾，而值得一提的是，飯店還特別製作了金牌餅乾讓您也能像運動健將，拿著「金牌」拍照，感受那光榮的一刻，甚至和好友一起拍下咬金牌POSE照片上傳社群炫耀。此外，加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣，持有疫苗接種紀錄亦享房型升等禮遇！

Aunt Stella全新設計以天然紅麴調色入味的楓葉造型餅乾，滿載秋季溫暖氛圍

Aunt Stella新設計融合香草及巧克力雙口味的橡果造型餅乾，滿載秋季溫暖氛圍

Aunt Stella全新「金鑽鳳凰酥球」

Aunt Stella「小鹿斑比」系列精緻禮盒內含經典美味手工點心及全新造型餅乾

東京頂級手工餅乾名店Aunt Stella以經典迪士尼動畫《小鹿斑比》及秋季楓紅樹林為主題，內含全新「楓葉」及「橡果」造型手工餅乾，「小鹿斑比」系列共推出白天及黑夜兩款不同禮盒設計。秋意應景，滿載專屬秋天餅乾令人眼睛為之一亮。其中，楓葉餅乾以天然紅麴調色入味；橡果餅乾則融合香草及巧克力的經典雙口味組合。以純手工餅乾為主的「秋楓」禮盒內含楓葉款式；「秋日」禮盒則可同時擁有楓葉及橡果餅乾的雙重享受。

指定款式禮盒亦含期間限定、以紅土鹹鴨蛋黃搭配酸甜金鑽鳳梨融合而成的「金鑽鳳凰酥球」。全系列禮盒凡購買即附贈精美設計斑比主題提袋，適合這濃濃秋意，也適合中秋禮盒、或贈送心愛另一半的七夕浪漫驚喜都適合。迪士尼魅力風潮將再度席捲，「小鹿斑比」系列禮盒即日起開放預購，期間限定販售至11月17日止。

圖片：國泰事業集團及業者提供