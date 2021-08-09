中新網報導，四川省水利廳9日上午通報，受強降雨影響，四川10條支流14站次出現超保超警水位，44萬餘人受災，轉移8萬0794人，無人員因洪澇災害死亡失蹤報告。

8月6日16時至8日16時，四川盆地東北部、中部、南部和川西高原、攀西地區部分區域降大到暴雨，盆地東北部部分區域降大暴雨到特大暴雨，降雨100至250毫米436站，降雨超過250毫米69站，最大降雨量為渠縣青神鄉站575毫米。

8日17時，四川省防汛抗旱指揮部啓動四級防汛應急響應。受庫2區強降雨影響，達州渠縣柏林水庫水位快速上漲，最高水位超汛限2.2米，經調度和轉移下游群眾，目前水位正在下降，受威脅群眾已全部轉移。

截至目前，達州市啓動四級應急響應，達川區等11個縣(市、區)啓動四級及以上響應，其中大竹縣一級、渠縣二級、南充市營山縣三級。省級發佈山洪災害黃色預警2期、藍色預警1期，各地發佈山洪預警信息6市13縣(區、市)119鄉鎮44萬餘人受災，轉移80794人，無人員因洪澇災害死亡失蹤報告。

★大雨襲川！四川繼續發佈暴雨藍色預警 8月中旬還將有降水過程

據四川省氣象台預計，8日20時到9日20時，瀘州、攀枝花、涼山州大部及宜賓南部和達州、廣安2市東部有大雨到暴雨(雨量40～80毫米)，並伴有雷電和短時陣性大風，局部地方有大暴雨(雨量120～140毫米)。

從8日雨情來看，本次降水「雨勢洶洶」，今天（9日）四川藍色暴雨預警繼續更需注意防範。那麼，本輪降水後，四川多久還會降水呢？據四川省氣象台預計，8月12~14日，盆地有一次降水天氣過程，盆地北部的部分地方有大雨到暴雨；在16-18日四川省還將有一次明顯降水天氣過程。其中，川西高原和攀西地區多陣性降水。

四川省氣象台提醒，強降雨導致滑坡、泥石流、崩塌等山地災害，相關地區特別是攀西地區要做好地質災害隱患點巡查和臨災預警工作，同時需注意防範雷暴大風及短時強降雨可能帶來的危害。

★重慶25個區縣出現暴雨，59條中小河流漲水1至8米

重慶市水利局9日表示，8日8時至9日8時，重慶25個區縣出現暴雨，其中17個區縣出現大暴雨。暴雨導致重慶59條中小河流出現1至8米漲水過程。

據重慶市水文監測總站監測，8日8時至9日8時，重慶市中到大雨、局地暴雨到大暴雨，萬州、開州、雲陽、奉節、巫山、巫溪、城口、梁平、忠縣、墊江、長壽、涪陵、豐都、石柱、彭水、武隆、南川、萬盛、綦江、江津、巴南、南岸、渝北、江北、合川等25個區縣出現暴雨，其中雲陽、巫溪、城口、梁平、墊江、長壽、涪陵、豐都、石柱、彭水、武隆、南川、萬盛、綦江、巴南、渝北、江北等17個區縣出現大暴雨。最大日降雨量出現在涪陵石沱鎮大山村，為238毫米。

受降雨影響，重慶中小河流3條3站3次超警。涪陵區上橋河李渡站超警戒水位0.03米，涪陵區小溪河馬武站超警戒水位0.41米，綦江區羊渡河趕水站超警戒水位0.22米；目前，以上3站水位均已退至警戒水位以下。渝北區御臨河、彭水縣長溪河、南川區大溪河等59條中小河流出現1至8米漲水過程，最高水位均未超警戒水位。