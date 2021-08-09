歐股周一早市漲跌互見，接近維持平盤。大宗商品價格下跌，讓英國藍籌股指數下滑；而其他地區股市則在財報季接近尾聲下，維持在近期的高點附近。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤持平，小漲0.35點或0.07%，為470.27點。在強勁財報支撐下，該基準指數在上周周線創下三月中旬以來最佳表現。

石油巨擘皆下滑。荷蘭皇家殼牌、英國的BP以及法國道爾達(Total)皆下跌約1%。由於擔心新冠疫情拖累燃料需求，原油價格跌超過2%。

力拓集團(Rio Tinto)、必和必拓(BHP)、佳能可(Glencore)皆因鋼鐵價格疲軟而下挫。

大宗商品股密集的英國FTSE 100指數下跌0.2%。另外德國DAX 30指數和法國CAC 40指數皆漲逾0.1%。

法國IT諮詢服務商源訊(Atos)漲4%，延續了上周五的漲勢。此前媒體報導該公司對私募公司有興趣。

Foodpanda母公司德國Delivery Hero在出手收購了5.09%股份之後，英國食品快遞公司Deliveroo大漲3.9%。