菲律賓政府9日指出，由於高傳染性的Delta新變種病毒株肆虐，菲國已有近兩成醫院已無法再收治任何病患。

根據菲律賓官方數據，在最近這幾周，全國1.1億人口中每天約有8千到1萬名新確診，遠高於7月的每日平均值5,700例。菲國政府無奈表示，即使已實施加強社區隔離等最嚴厲抗疫方式，目前看起來似乎也無濟於事。

在全菲律賓1,291家醫院中，由於新冠病例遽增，其中有236家的量能已達85%以上紅色警戒區。首都馬尼拉也告急，159家醫院中有25家也亮起醫療紅燈。

6日，因新染疫者創近4個月新高，因此大馬尼拉地區全面封城2周，希望能抑制病毒擴散。9日看來，因嚴格限制戶外留滯數，大街上的人群與車輛均明顯減少。

菲國政府表示，封城2周方式希望能奏效，同時也利用這段時間，幫該區約400萬民眾施打疫苗。

菲律賓2021年的接種目標是設定在7000萬人，迄今已有約1100萬已全面接種。從2020新冠疫情爆發以來，菲律賓已有165萬人染疫，疫歿者為2.9萬。