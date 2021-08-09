信義國小學生自行設計改造美化校園榮獲教育部特優金質獎。（信義國小提供／謝明俊苗栗傳真）

信義國小學生自行設計改造美化校園榮獲教育部特優金質獎。（信義國小提供／謝明俊苗栗傳真）

信義國小老師合力帶領學生設計改造美化校園榮獲教育部特優金質獎。（信義國小提供／謝明俊苗栗傳真）

教育部舉辦「美感生活學習地圖實踐計畫優良學校」名單日前揭曉了！苗栗縣信義國小，在全國入選的26所學校中脫穎而出，以《美力心世界》方案課程，榮獲「特優金質獎」，為苗栗藝術教育注入新榮光。

信義國小校長鍾瑞蓉表示，校方將「設計思考」融入美感教育，與全校師生共同進行校園美感環境再造。這次校園改造與以往最大的不同，就是在於以「學生為中心」的課程設計，讓學生從問題中進行創意發想、與同儕團隊合作，進而產生解決方案。

音樂科班出身的鍾瑞蓉，非常重視學生美感教育，讓學生經由美感與真實生活不斷進行各種串連，因此，校方所設計方案課程從「探美→選美→造美→見美」，依序將設計思考的五步驟：「同理心→定義問題→形塑創意→製作原型→測試」融入課程裡，讓學生透過探究、討論、實作、省思的歷程，培養同理心、觀察力、問題解決力及實踐力。融入設計思考的美感課程，讓藝術不再是高高在上的學科，或是少數人的專利，而是更貼近人群的生活美學。

縣長徐耀昌獲悉信義國小得到教育部特優金質獎後非常欣慰，他表示藝術教育推動需要全民的共同參與，才能讓教育的效益極大化，也讓學生學習更完整。期待從校園空間改造走入社區美感營造，不僅翻轉校園組織氛圍、教師教學思維，更讓學生從「在地認同」、「議題深究」中，醞釀美感的生活素養和生命態度。