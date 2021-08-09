教育部舉辦「美感生活學習地圖實踐計畫優良學校」名單日前揭曉了！苗栗縣信義國小，在全國入選的26所學校中脫穎而出，以《美力心世界》方案課程，榮獲「特優金質獎」，為苗栗藝術教育注入新榮光。
信義國小校長鍾瑞蓉表示，校方將「設計思考」融入美感教育，與全校師生共同進行校園美感環境再造。這次校園改造與以往最大的不同，就是在於以「學生為中心」的課程設計，讓學生從問題中進行創意發想、與同儕團隊合作，進而產生解決方案。
音樂科班出身的鍾瑞蓉，非常重視學生美感教育，讓學生經由美感與真實生活不斷進行各種串連，因此，校方所設計方案課程從「探美→選美→造美→見美」，依序將設計思考的五步驟：「同理心→定義問題→形塑創意→製作原型→測試」融入課程裡，讓學生透過探究、討論、實作、省思的歷程，培養同理心、觀察力、問題解決力及實踐力。融入設計思考的美感課程，讓藝術不再是高高在上的學科，或是少數人的專利，而是更貼近人群的生活美學。
縣長徐耀昌獲悉信義國小得到教育部特優金質獎後非常欣慰，他表示藝術教育推動需要全民的共同參與，才能讓教育的效益極大化，也讓學生學習更完整。期待從校園空間改造走入社區美感營造，不僅翻轉校園組織氛圍、教師教學思維，更讓學生從「在地認同」、「議題深究」中，醞釀美感的生活素養和生命態度。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。